Daniel Quintero sobre Tigo-Une: “Millicom debe demostrar que plata de capitalización no se perderá”

“Aquí no hay una pelea de socios”, aseguró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre la situación de Tigo-Une por la que, justamente, el Gobierno citó un comité de crisis para evaluar las condiciones que ahora afronta la empresa. En dicha reunión estuvo el CEO de Millicom, Mauricio Ramos; el alcalde Quintero, el presidente de Tigo en Colombia, Marcelo Cataldo; y el ministro TIC, Mauricio Lizcano.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde Quintero dijo que ahora Millicom, la compañía de telefonía móvil dueña de Tigo, deberá demostrar que el dinero de la capitalización no se perderá en su totalidad, pues para salir de esta crisis cada parte, incluso EPM, debe aportar millonarios recursos.

Según explicó, Millicom deberá poner sobre la mesa un plan “sólido” que de seguridad de que el dinero que se invertirá para salvar la compañía no se perderá ante una posible declaración de quiebra.

“Ellos tienen que demostrar que la plata no se va a perder, ese es el objetivo fundamental de la asamblea de accionistas que habrá mañana, en la que ellos tienen que probar que la plata no se va a perder; es una decisión técnica. Significa que hay un plan de negocios sólido, que hay seguridad de que no vamos a poner la plata y la empresa al otro día se va a quebrar”, puntualizó.

Proceso de privatización

El alcalde Daniel Quintero denunció que lo que hay realmente es una “historia” de “robo de recursos” públicos desde que, en 2014, Une se privatizó con la llegada de Millicom. Según contó “desde entonces se hicieron muchas promesas” sobre las utilidades que se ganarían, pero eso no pasó.

De acuerdo con el mandatario local, con el tiempo vendieron las torres, despidieron empleados y en los últimos años fueron solo perdidas y eso llevó a la empresa a las condiciones actuales: “Si no no hay una capitalización, la empresa vale cero pesos y queda en quiebra”.

“No hay una pelea de socios, aquí lo que hay es una historia de cómo se han robado los recursos públicos; una historia que arranca en 2014, cuando una empresa que era pública, Une, que era una gran empresa de los antioqueños, fue privatizada a través de un proceso de fusión en el que el control se lo entregó a una empresa extranjera, Millicom”, recalcó Quintero.

Es ahí cuando, según añadió Quintero, el Gobierno nacional interviene y reorganiza toda la compañía en un intento de salvarla, que es, ahora, el proceso que se está intentando implementar.

