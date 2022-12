Debate: ¿Es conveniente demoler el edificio Mónaco?

La implosión del edificio Mónaco ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra. La Alcaldía de Medellín ha insistido en la importancia de desaparecer un ícono de la mafia al que a diario acuden romerías buscando los pasos de Pablo Escobar.



“Más que derribar un edificio, es volver a la historia, al pasado para contar la historia al derecho, no es borrarla. Más allá, la noticia es la construcción de un parque memorial en honor a las víctimas”, enfatizó el alcalde Federico Gutiérrez.



Aunque según las autoridades, se pretende dar un giro en el relato para recordar a los más perjudicados por la guerra del narcotráfico, algunos de ellos como Santiago Valencia, no se sienten incluidos en la propuesta.



Valencia fue víctima de una de las bombas del cartel de Medellín, que de acuerdo con él, no fue reconocida como un acto de terrorismo.



“El mejor homenaje es una buena reparación, no hablo solo de la parte económica, que se sepa los hechos que pasaron; no creo que nos haga algo a nosotros. Que hagan un parque o que nos suavice la pérdida de un ser querido, eso no ayuda en nada”, manifestó la víctima.



Otro de los afectados por el narcoterrorismo fue Silvio, un guía turístico que hace recorridos para mostrarle a los extranjeros la huella de dolor que dejó el capo. También se mostró en desacuerdo con la desaparición del edificio y la calificó como una decisión arbitraria.



“Lo que pasará mañana es un acto de unos pocos, pero la historia no se puede borrar y menos destruir. Si no se afrontan los problemas vamos a seguir repitiendo los mismos errores”, señaló.



Por su parte, el historiador Juan Camilo Vergara, director de Ilustre, dijo que “la memoria es un tema muy profunda que toca la identidad de la ciudad, borrar parte de estas experiencias es cambiar parte de la identidad”.



Escuche el debate:

Publicidad