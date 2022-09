Denuncian que bus accidentado en Dabeiba no cumple condiciones para operar transporte escolar

La Asociación de Transportadores de Dabeiba denuncia que el bus escolar accidentado en una vía de ese municipio no contaba con los requisitos para prestar el servicio de transporte escolar.

Según los transportadores de pasajeros en este municipio, este lamentable accidente, que deja una mujer muerta y 24 heridos , es resultado de una operación ilegal en este servicio en esa localidad del Occidente de Antioquia.

El vehículo, de acuerdo con la Policía de Carreteras y Tránsito de Urabá, se desplazaba con los estudiantes desde las veredas El Moham y El Botón hacia el colegio Juan H. White, en la cabecera municipal de Dabeiba.

Wilmar Correa, directivo de la Asociación de Transportadores de Dabeiba, denunció que se contrató este transporte para los estudiantes en las zonas rurales sin el cumplimiento de los requisitos mínimos para operar, pues debe ser una empresa de transporte especial pero se contrató con una compañía recién creada llamada SotraDabeiba.

"Específicamente ese vehículo no cumple que no es un vehículo de servicio especial, por lo tanto no puede estar prestando el servicio de transporte escolar ¿Qué otra condición no cumple ese vehículo?, que no está afiliado a una empresa de servicios especiales", señaló el transportador.

Por ahora, se brinda atención a los 24 heridos, entre ellos 22 menores, pero las autoridades tratarán de establecer las verdaderas causas de este siniestro vial y la documentación legal para su operación.

