Discoteca debajo de un puente en Medellín se hace viral en redes sociales

Un video de una discoteca ubicada en la ciudad de Medellín , capital de Antioquia, ha causado sensación en las redes sociales debido a su ubicación inusual debajo de un puente. Este establecimiento, conocido como el Social Club Academia, se encuentra en la calle 12 sur # 48, justo bajo un puente vehicular que se entrelaza con otro peatonal.

En el video viral, se puede ver la discoteca debajo de un puente. Las sillas, luces y una consola de sonido le dan vida al lugar, creando un ambiente único y vibrante. A pesar de su ubicación poco convencional, el Social Club Academia se ha convertido en un lugar de referencia en la vida nocturna de Medellín.

Esta discoteca, que goza de gran reconocimiento en la ciudad, ofrece una experiencia de entretenimiento completa. Abre sus puertas los jueves, viernes y sábados hasta las 2:00 de la madrugada, ofreciendo una variedad de ritmos y estilos de baile que incluyen bachata, reguetón y salsa, entre otros.

Además, durante el mismo horario, funciona como restaurante, lo que lo convierte en una especie de 'gastrobar', atrayendo a aquellos que desean disfrutar de buena comida y diversión en un solo lugar.

Publicidad

Sin embargo, la viralización del video ha generado opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Algunos elogian la iniciativa de revitalizar el espacio público y convertirlo en un lugar atractivo y seguro.

"Me parece maravilloso, usar el espacio público para vitalizarlo y que no sea un sitio solo, oscuro y peligroso", expresó un usuario. Otros han expresado preocupación por la ubicación de la discoteca en un área de tránsito público. "¿Eso no es espacio público?", cuestionó otro usuario, mientras que algunos se preguntaron acerca de la seguridad de la estructura: "¿Y sí será seguro? ¿Qué tal que se caiga?", son algunos de los comentarios de los internautas.

Le puede interesar: