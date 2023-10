El acontecer político de Antioquia, en la Ronda Política de Blu

A diferencia de lo que pasa con los candidatos a la Alcaldía de Medellín, donde se han cancelado todos los debates, algunos que aspiran a la Gobernación de Antioquia como Jorge Gómez, por el partido Dignidad y Compromiso, que respalda el Fajardismo, aseguró que es la puerta para que la ciudadanía conozca las ideas, las iniciativas, los proyectos y las posiciones, así lo expresó en la ronda Política de Blu Antioquia.

“La ventaja del debate democrático es que permite que las personas presenten sus puntos de vista y los que no tienen puntos de vista, empiezan a decir que tienen un perro que se casaron con no se quien, que son hijos de no sé quién y entonces pues la gente marca la diferencia desde luego. Los debates uno va a decir qué proponemos, qué diagnóstico tenemos de la sociedad antioqueña y que queremos hacer desde la Gobernación”, dijo.

Sobre su pálpito y si va haber sorpresas en la elección del próximo gobernador, esto respondió: "Lo que más me sorprende es que casi toda la encuestas dicen que el 80 % de la población va a votar, y uno en la calle siente otra cosa, yo no sé dónde hacen las encuestas, lo que yo noto en la calle es que hay mucho escepticismo, mucha indignación con la cantidad de mentiras que le han dicho al pueblo antioqueño y la robadera”.

Muchas reacciones se han tenido sobre la escogencia de los chinos, en la segunda etapa de Hidroituango. Uno de los que reaccionó fue el candidato por el Centro Democrático y el partido Liberal Andrés Julián Rendon.

“Mira Fico, lo que tanto advertimos, no nos queda de otra que Dios mediante los dos en el gobierno, vos en Medellín y yo en el de Antioquia, a partir del próximo primero de enero, cuidemos lo que tanto le importa a Medellín y Antioquia, el patrimonio de los antioqueños que representa esa hidroeléctrica”, insistió.

Por otro lado, el candidato por Independientes y Pacto Histórico, Esteban Restrepo, denunció un daño sistemático en su publicidad, por lo que por medio de su red social X, pidió a la Policía Metropolitana investigar este hecho sistemático y dar con el paradero de los responsables físicos e intelectuales.

El último caso de vandalismo se dio cerca a la sede, en la glorieta de don Quijote, pero ya había ocurrido en la carrera 80.

Uno de los que encabeza la lista por el Centro Democrático al concejo de Medellín y repite es Sebastián López, quien dijo que se debe hacer pensando en una nueva administración.

“Es poder hacer un fuerte barrido en la ciudad de Medellín y en la alcaldía nosotros tenemos que limpiar todas las personas que hayan dañado en la Alcaldía de Medellín que hayan degradado dentro de todos esos procesos de corrupción. Yo creo que lo primero que queremos apoyar a Fico es que tome una gran decisión y es cambiar toda la junta directiva de EPM y yo creo que nos vamos a tardar por ahí seis meses en recuperar los buenos servicios de la Alcaldía de Medellín”, aseguró.

Y no se quedó corto con los cálculos de las curules que pueden lograr: “Que el Centro Democrático hoy siendo como la fuerza líder única en la Ciudad va a sacar unos nueve concejales, pero acuérdate que hoy tenemos un un socio con el que estamos aliados para la Alcaldía de Medellín que es Creemos, por lo cual yo creo que entre Creemos y el Centro Democrático van a haber nueve curules, cinco del Centro Democrático y creo que cuatro de Creemos”.

Y son 9 los candidatos en el municipio donde no hay alcalde elegido popularmente, si, en Bello, norte del Valle de Aburrá, donde se habla de alianzas y coaliciones que al final no llegan a nada.

Lorena Gonzales, de la coalición de Bello nos une que la conforman el Centro Democrático, Cambio Radical, Colombia Renaciente, Autoridades Indígenas de Colombia y el Partido de la U que lidera los sondeos y hasta los dobla, por encima de candidatos como Néstor Restrepo de la coalición conformada por el Partido Liberal, el Partido Conservador, la Alianza Democrática Amplia y el partido político Gente en Movimiento, Daniela Ortega por firmas, Felipe Restrepo del partido Verde e incluso Hugo Díaz de Independientes el partido del ex alcalde Daniel Quintero, recibió buenas noticias: recibió el respaldo del partido Mira.

“Estamos contentos, estamos de fiesta porque hoy de manera oficial si a diario a nuestro proyecto político el partido mira un partido con 23 años de experiencia en nuestro país y en nuestro territorio ha llegado desde hace ya también bastantes años”, aseveró.

Aunque se creyó que Restrepo y Daniela Ortega iban a hacer un anuncio que cambiaría el panorama de los nueve candidatos en Bello, todo se resume en una denuncia y una estrategia publicitaria allí en el norte del Valle Aburrá sigue una disputa que por ahora parece que la va ganando una mujer.

A propósito de Bello, mucho eco ha dado que el candidato Néstor Restrepo Bonnett, no podría votar allí en el municipio, porque su cédula estaba en un puesto de votación, pero en Envigado.

El candidato aceptó que le ocurrió esa situación, pero que desde el pasado 2 de febrero había hecho la inscripción correspondiente, pero la Registraduría se la había impugnado, como ha ocurrido a otros ciudadanos, por riesgo de trashumancia electoral. El candidato ha insistido que obedece a un ataque político.