El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Liliana Rendón Roldan, conocida como la 'monita del Blackberry', de nuevo está en el ruedo político en Antioquia. En esta ocasión no por la Gobernación, donde en el pasado el Uribismo le falló, casi que la traicionó, en uno de los momentos más difíciles de su vida, según aceptó en la Ronda Política de BLU Antioquia.

“Un año muy fuerte, porque la verdad en ese año conocí la traición, que fue lo que me hizo Uribe para la Gobernación, que me quitar el aval a última hora, después de que me habían puesto a pasar cinco pruebas y yo las había ganado la cinco, es un dolor muy fuerte en el alma. En esos mismos días lastimosamente murió mi hermana que era mi mano derecha, Luzmila, ese fue otro golpe duro, osea, conoció en un año la traición, el dolor y la enfermedad”, aseguró.

Pero hoy quiere ser la primera mujer en ser alcaldesa de Medellín con el Movimiento Lilianista y sin titubeos, así lo señaló asegurando que no va ni con la izquierda, ni con la derecha.

“La izquierda se juntaron como diez hombres y en la derecha igual, yo me quede sola en la mitad con mi propio Movimiento porque no me podría arriesgar que me metieran otro lilianazo, pero sin embargo recibí varios coavales y sabe que me hicieron el último día de la inscripción, me quitaron dos, osea, que no hubiese tenido mi movimiento me hubiese pasado lo mismo que hace cuatro años. Lo podría decir así y lo digo con humildad, los hombres me respetan, pero también me temen”, agregó.

Otro de los 16 candidatos a la Alcaldía de Medellín es Albert Corredor, que dijo en esta Ronda Politica que llega a unir, lo dice su Movimiento Medellín Nos Une, donde fue enfático en señalar así para muchos lo sorprenda, que no tiene miedo de alianzas y que no es el candidato de Daniel Quintero.

“Hermano si yo hubiese querido ser el alcalde de Daniel Quintero y el continuismo, hubiese aspirado por Independientes y me hubiese ahorrado una patoniada de Medellín para recoger esas 400.000 firmas, pero hoy representamos la voluntad de la gente, hoy, Daniel Quintero el Movimiento Independientes tiene su candidato, Uribe tiene su candidato y no sé quién es el candidato de Petro", aseveró.

Una muestra de su forma de trabajar es qué va ha pasar con los empresarios, lo que se llama el GEA: “Yo no voy a heredar guerras políticas ni empresariales de nadie, porque como hombre de negocios entiendo y la vida, mi familia me ha enseñado y la experiencia que ojo hoy, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, en un escenario de guerra yYa Medellín entendió que había que hacer una ruptura y tal, pero ojo la guerra político empresarial que se está sufriendo en Medellín solo afecta la gente porque los políticos no estamos concentrados en lo que realmente es importante”.

No heredaremos peleas que detengan el desarrollo de Medellín. Hoy la ciudad necesita un sector productivo unido, generando empleo y desarrollo. #CorredorAlcalde #ElSueñoQueNosUne 🤙🏾 pic.twitter.com/uwOXEXqnZG — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) August 23, 2023

Por su parte, sorprendió el candidato Rodolfo Correa que invitó a candidatos de Medellín, a una unión, donde aseguró que está convencido de que en Medellín hoy existen fuerzas y actores sociales y políticos suficientes para ganarle a Federico Gutiérrez y evitar que la extrema derecha y la vieja política gobiernen la ciudad.

Si hoy Federico lidera las encuestas, dijo, no es por sus méritos, sino por la desunión, por lo que invitó a lo que él llamó la nueva generación de lideresas y líderes políticos, la buscar un mecanismo que les permita unir fuerzas para darle a Medellín una alternativa distinta al de la politiquería y corrupción que representa Federico Gutiérrez.

Mi mensaje a los candidatos y candidatas a la Alcaldía ¿Y que tal si ponemos a Medellín Primero, para que todos ganemos? #MedellinEsLoPrimero pic.twitter.com/RijOqSmlQr — Rodolfo Correa  (@RodolfoCorreaV) August 24, 2023

“Necesitamos gobernantes que no roben pero que además no dejen robar”, agregó, preguntándose quién se sumará a la iniciativa.

El candidato a la Gobernación de Antioquia Luis Fernando Suárez aseguró en Blu Radio que si gana las elecciones seguirá con sus posturas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, sin atrincherarse.

“Las críticas las seguiremos haciendo de manera respetuosa, constructiva, propositiva, a mí me impacta un Gobierno nacional que no escucha, que no está dispuesto a recibir esas críticas con apertura y que es ciego a ella, así que nuestra posición es cuidar Antioquia, cuidar este departamento que amamos, sin atrincherarnos”, afirmó.

Por último, dijo que en los recorridos que ha hecho en los más de 40 municipios ha identificado que la gente vota por las personas y no por partidos, por lo que ve una excelente oportunidad.

