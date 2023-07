El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Todo un huracán generó en la política la confirmación del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, como candidato oficial a la Alcaldía de Medellín .

Algunos precandidatos ausentes por fin salieron de sus cuevas y reaccionaron, como el caso de la excongresista Liliana Rendón: “Me parece muy importante que haya buenos candidatos, es un momento histórico para la gente, si quieren y escojan si quieren un alcalde para Medellín o un alcalde para la presidencia de la República”, dijo.

Otro que apareció fue el ex concejal Albert Corredor, que ha propósito esta tarde entregará 315.000 firmas a la Registraduría para avalar su candidatura, quien le pidió a Federico Gutiérrez en sus redes sociales, no utilizar la Alcaldía de Medellín como trampolín para otros cargos: “Bienvenido Federico a la contienda, nos vemos en los barrios. Medellín No es un trampolín y ya no come de encuestas amañadas. Mi compromiso con esta ciudad es total y absoluto y por eso vamos a ganar con propuestas y resultados. Primero está mi ciudad, yo no aspiro a otros cargos", señaló.

Juan Camilo Restrepo, ex alto comisionado de paz y quien asegura que su nombre e imagen se potenciaron cuando fue elegido por el expresidente Iván Duque como alcalde encargado de Medellín durante la sanción que la Procuraduría le impuso a Daniel Quintero, cree que puede dar la pelea, a pesar que las encuestas desde ya dan como favorito a Fico.

“Él al igual que yo tenemos una hoja de vida y una trayectoria importante”, afirmó.

El precandidato Rodolfo Correa, exsecretario de Agricultura de Antioquia y quien recoge firmas a través del movimiento Ama Medellín para poder inscribirse como candidato a la Alcaldía, aseguró que Gutiérrez no debe ser la opción de los ciudadanos porque “es un peligro para Medellín”.

“Otra alcaldía de Federico Gutiérrez es un peligro para Medellín porque pretende convertir la alcaldía en una trinchera de guerra contra el gobierno nacional y un trampolín para la presidencia de la república, serán cuatro años más de campaña presidencial a costa de recursos públicos tal cual lo está haciendo Daniel Quintero porque los polos opuestos se unen”, afirmó.

Ya que hablamos de Federico Gutiérrez esto le dijo a Caracol Televisión sobre cuál será su primera decisión en EPM si llega a ser alcalde de Medellín el 1 de enero: “Está en manos de la politiquería, hay rumores de corrupción, y lo que hay que hacer inmediatamente el gerente y la junta directiva, y retomar la empresa que está al servicio de un proceso politiquero”, indicó.

Por otro lado, el Bulevar de Castilla es el lugar predilecto para los políticos, desde el mismo lugar donde Federico Gutiérrez Zuluaga anunció su candidatura a la Alcaldía de Medellín, el candidato de Daniel Quintero, Juan Carlos Upegui, de Independientes, también hizo oficial su aspiración a ocupar el primer cargo de la ciudad.

Desde el bulevar de la 68 en Castilla, en el noroccidente de la ciudad, donde Federico Gutiérrez hizo oficial su aspiración, el candidato de Daniel Quintero, Juan Carlos Upegui, anunció su candidatura a la Alcaldía de Medellín.

El ex secretario de la No Violencia y primo de la gestora Social, Diana Osorio, volvió a salir junto a la paloma blanca y sus simpatizantes que lo acompañaron en un discurso en el que habló de la continuidad de las políticas de la administración de Daniel Quintero, y en el que señaló que inicia en firme la campaña para no permitir que Medellín vuelva a estar en manos de lo que él llama élites: “Ellos tienen una campaña sin espíritu, aburrida, oscura, su único propósito es recuperar EPM para entregársela a los contratistas corruptos, para devolver la ciudad al Uribismo y al GEA”, aseveró.

Upegui aspirará a la Alcaldía por el Movimiento Independientes, por el cual fue elegido Daniel Quintero.

En Itagüí hay más de 119 candidatos al concejo y sólo hay cupo para 17, una disputa bastante grande y se espera a quién acompañarán, si León Mario Bedoya o a Diego Torres, candidatos fuertes a la Alcaldía…uno de ellos es el actual concejal es Gerson Colorado de la Alianza social Independiente.

“Los conozco, son amigos, tengo más cercanía con Diego Torres que ha estado en la administración, compaginamos pero hay que ver cuál es la mejor opción”, puntualizó al señalar que uno de los temas esenciales será la movilidad.

Este y todos los jueves la información de la contienda electoral en la Ronda Política de Blu Antioquia.

