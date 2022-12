El día en que una bomba estremeció a los vecinos del Mónaco

La demolición del Edificio Mónaco revivió en la mente de las víctimas los años más crueles de la guerra en Medellín. Quienes en los años 80 vivían en la zona cercana a la edificación nunca se imaginaron el dolor de cabeza que sería tener de vecinos a los Escobar Henao.



A la 1:30 de la mañana del 13 de enero de 1988, un carro cargado con 80 kilos de explosivos fue detonado en la puerta del edificio, en ese momento, la casa de Pablo Escobar y su familia. Ellos salieron ilesos, pero fue el inicio de la guerra entre el cartel de Cali, que puso la bomba, y el cartel de Medellín.



Ese día, los ventanales, las puertas y muchas construcciones del sector de Santa María de los Ángeles, en el exclusivo sector de El Poblado, resultaron afectadas con la bomba.



“Fue una época muy dura, porque independiente de la bomba en el Mónaco, que me destruyó toda mi casa; fue una época de mucha violencia y zozobra y salir a la calle era un peligro latente. Uno escuchaba una explosión de un globo y creía que era una bomba, uno llamaba a preguntar dónde fue y quien murió”, comienza la narración de lo que recuerda María Isabel Gutiérrez, una vecina del edificio Mónaco en los años 80.



“Esa bomba que le pusieron a Pablo Escobar en el Mónaco nos destruyó toda la casa. Fue la primera bomba en Colombia. En los reportes se habla de la bomba de El Nogal y La Macarena, pero acá en Medellín hubo muchísimas y la del Mónaco marcó nuestras vidas. Éramos una familia trabajadora, en un barrio tranquilo, donde de un momento para otro nos quedamos sin nada. Fue realmente un hecho que partió la historia”, cuenta Maria Isabel, quien en ese momento era universitaria.

Le puede interesar: Reemplazar el edificio Mónaco por un parque costará 9.000 millones de pesos



El carro bomba del cartel de Cali dejó 10 personas heridas. “A uno como familia lo afecta mucho. Ese tipo de hechos tienen muchas implicaciones: económicas porque es volver a empezar y como familia nos separó. Somos 5 hijos y al quedarnos sin casa cada uno se fue a vivir donde amigos, a zonas diferentes”, expresa la víctima, cuya familia no volvió al sector.



“Que esa implosión cree conciencia, que sea un evento significativo, más allá de un tema publicitario. Era una época difícil y angustiosa. Yo no sé qué tan significativo sea demoler el Mónaco, lo importante es que detrás de ello haya un sentido y una historia para las nuevas generaciones. A los jóvenes no les tocó y en Colombia vivimos con amnesia permanente porque un hecho es tapado por otro peor y otro y otro… con Pablo Escobar ya debe haber conciencia y conocer realmente la historia”, concluyó esta sobreviviente de los peores años de violencia en Medellín.