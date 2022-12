El diablo entra por el bolsillo: Las diez frases más emotivas del papa en Medellín

Las palabras pronunciadas por el papa Francisco en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, en el Hogar San José y en La Macarena; marcaron un nuevo día de enseñanzas y emotividad.



En el cuarto día de su visita apostólica, el sumo pontífice habló de vocación, infancia y servicio.



Estas fueron diez de las frases más emotivas del papa Francisco en Medellín.



1. La renovación supone sacrificio y valentía



2. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de “prohibido el paso”.



3. Nosotros somos simples servidores



4. La iglesia está llamada a empeñarse con mayor audacia en la formación de los discípulos misioneros.



5. Discípulos misioneros que saben ver, sin miopías heredadas



6. El milagro de generar buenos racimos, como las arepas al desayuno



7. El diablo entra por el bolsillo



8. Dios no los abandona, los protege y asiste



9. No olviden el deber sagrado de llevar a los niños a Jesús



10. La iglesia no es una aduana. La iglesia tiene las puertas abiertas



