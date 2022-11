¡El faraón de Urabá! Notario de Chigorodó quiere ser sepultado en sarcófago egipcio

El notario del municipio de Chigorodó, Ramsés Escobar Henao, aseguró que a su muerte quiere despedirse del mundo como todo un faraón egipcio haciendo honor a su primer nombre.

Este paisa de nacimiento profesa una gran admiración por el dios egipcio Horus, a quien rinde honores todos los días en las calles del municipio del Urabá antioqueño.

Desde pequeño asegura estar obsesionado por la cultura egipcia.

“Admiro esa civilización, la majestuosidad y divinidad de sus pirámides y sobre todo de sus sepulturas”, expresó.

Por eso, el funcionario mandó a hacer desde ya su ataúd: un sarcófago pintado y decorado como el de un faraón.

“Así quiero que me velen. El sarcófago está en mi casa y siempre que salgo tengo un traje especial con el que todos los que me conocen saben que quiero que me velen con él”, dice con la seriedad de quien imparte las instrucciones y deseos sobre el final de sus días.

La cultura egipcia es tan suya que sus dos hijos, a quienes les regala todo tipo de artículos relacionados con esa civilización, los nombró como Mayet y Seti Keops.

