"En este momento, no tendríamos los recursos para hacerlo": Daniel Quintero sobre Tren del Río

El alcalde de Medellín , Daniel Quintero, reconoció que la ciudad no cuenta con el presupuesto para financiar el Tren del Río por falta de recursos por la fallida venta de las acciones de EPM en UNE.

En los diálogos regionales vinculantes en Medellín, el mandatario insistió que la negativa del Concejo de la ciudad, sobre todo por la bancada del Centro Democrático, causaría un detrimento patrimonial y también una crisis para las finanzas de la Alcaldía de Medellín al no contar con los recursos de la venta de las acciones de EPM en UNE que son por el orden de los 2.8 billones de pesos.

Esa falta de ingresos, según el alcalde Quintero, tiene sin la parte que le corresponde a Medellín para financiar el llamado Tren del Río, que es otro megaproyecto en el que el Gobierno Nacional aportará el 70 por ciento de los 4.8 billones que costaría.

El mandatario local reconoció que si bien se hizo una compromiso con el Ministerio de Transporte recientemente, en este momento no se cuenta con los recursos.

"En este momento, no tendríamos los recursos para hacerlo. Estamos mirando con Deloitte y con otros actores si es posible que el detrimento patrimonial por la decisión del Centro Democrático queda para el otro año y no para este, de modo que no tengas una crisis profunda le próximo año", agregó Daniel Quintero.

Qué es el proyecto del Tren del Río en Medellín

El Tren del Río es otro proyecto ferroviario en su mayoría para transporte de carga, que sería desde el sur al norte del Valle de Aburrá a lo largo de 63 kilómetros con catorce estaciones paralelas al metro, pero que debería ser construido y operado por la empresa Metro de Medellín.

