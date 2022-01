En siete municipios del Valle de Aburrá no hay terceras dosis para aplicar, entre ellos Medellín que completó dos días sin la vacuna.

Los inventarios de las dosis de refuerzo se agotaron en Sabaneta, Envigado, Girardota, Caldas, Copacabana, La Estrella y Medellín, donde hace dos días no se aplican estas vacunas en los puestos masivos de inmunización.

El caso de La Estrella es aún más complejo, porque a partir de este sábado 22 de enero, tampoco tiene ningún tipo de biológico para aplicar en sus puntos de vacunación.

“No vamos a tener jornada de vacunación en ninguno de los puntos por la no disponibilidad de dosis para la aplicación en el municipio de La Estrella, nosotros en el hospital hemos liderado todo el tema de vacunación y en este momento no contamos con los biológicos” informó, Daniel Velásquez, gerente del hospital de la Estrella.

Según Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, esta situación sucede porque se ha dejado la administración de los refuerzo en el biológico de AstraZeneca, pero se requiere que se destinen otros tipos de vacunas para que haya más inventario y no ocurran que retrasan este proceso de inmunización contra el COVID-19 en Medellín.

“Nos parece inconveniente que la autoridad nacional haya limitado a un solo biológico la aplicación de tercera dosis, la conducta correcta debe ser mantener la diversidad de biológicos” indicó Valdivieso.

En Bello, Barbosa e Itagüí sí tienen disponibilidad de terceras dosis y vacunas en general para continuar con el proceso de inmunización de sus ciudadanos.

