Fuerte reclamo del Ministerio de Salud a regiones que dicen que no hay vacunas de refuerzo

En medio del Puesto de Mando Unificado liderado por el Ministerio de Salud , el director de Promoción y Prevención del Ministerio, Gerson Bermont, aclaró las dudas de varias secretarías de Salud que advierten que no hay vacunas de refuerzo disponibles para ser aplicadas.

Una de ellas, fue la Alcaldía de Medellín, que a través de un trino advirtió que el 21 de enero no se aplicarán estas dosis debido a la escasez.

El Ministerio advierte que hay dosis de AstraZeneca garantizadas a todas las personas mayores de 18 años que ya cumplieron los 4 meses de haber culminado el esquema inicial de vacunación. El Gobierno garantiza que la mezcla de dosis proporciona mayor inmunidad frente a las nuevas variantes como ómicron.

“Hay varias secretarías que dicen que no tienen dosis de refuerzo porque no tienen Pfizer por ejemplo. Resulta que se amarran y aquí nadie se puede casar con ningún biológico en especial. Un llamado a todos los secretarios a que tengan en cuenta la posibilidad de mezclar vacunas (...) pero hay mucha gente que dice: no, yo me espero a Pfizer, yo me espero a Moderna y resulta que les dicen que no hay dosis en este momento teniendo AstraZeneca en sus bodegas”, mencionó el doctor Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

El ministerio le pidió a todas las secretarías de Salud aplicar las dosis que están disponibles en las bodegas, para poder agotar todas las vacunas que aún están sin aplicar. El llamado a la ciudadanía es a aplicarse la vacuna disponible, ya que termina siendo la mejor vacuna para prevenir hospitalización y también letalidad.

El Gobierno advirtió que las vacunas de Janssen también sirven para dosis de refuerzo. Hay más de 5 millones de personas que se han aplicado esta monodosis y tienen la autorización para que su segunda dosis de refuerzo sea con la misma vacuna.

“Resulta que les están diciendo a las personas que no hay dosis de refuerzo porque no hay Moderna o no hay Pfizer, y resulta que tienen sus neveras de Janssen y no las están aplicando como dosis de refuerzo”, recalcó el doctor Bermont.

Sin embargo, dentro de los asistentes al Puesto de Mando Unificado hay molestia sobre la comunicación que reciben los colombianos sobre la disponibilidad de las vacunas, a tal punto que denuncian maltrato en los puntos de vacunación al momento de advertir que hay pocas vacunas disponibles para aplicar.

