Encuentran muerto a DJ vallecaucano en el río Medellín: banda criminal pedía recompensa a la familia

En Antioquia fue asesinado el reconocido DJ Samuel Tenorio, quien fue contratado para una fiesta y al otro día extorsionaron a la familia con una millonaria suma de dinero. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado en en el río Medellín .

Se trata de Samuel Tenorio, un joven valle caucano, de 19 años, quien residía en el municipio de Bello y a su corta edad se hizo reconocido por su habilidad con la música electrónica.

Se identificó que el pasado sábado 15 de octubre, cuando fue contratado como DJ para una fiesta privada en una finca en Copacabana, comenzó la tragedia para su familia.

“Tal como lo afirma la familia era un DJ el cual estaba aquí en Medellín, hacen una llamada para cumplir una cita especialmente de una contratación de un contrato que le habían dado y es allí, sobre el sábado en la noche, donde se cumple esa cita edad es donde arranca la investigación”, aseguró el general Carlos Rojas, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El domingo 16 de octubre, su padre, ex secretario de salud del municipio de Tuluá, y su madre, ex presidenta del concejo de ese municipio, recibieron un mensaje de WhatsApp en el que les exigían 150 millones de pesos para regresar al joven con vida. Al parecer, esa suma de dinero no se pagó y por eso habría sido encontrado sin vida.

“Él fue encontrado sobre una roca, a la orilla de un río, efectivamente, al parecer, por las condiciones del cuerpo, llevaba más de un día allí. Se encontró, al parecer, sin los ojos pero es producto de los animales que están en el sector. No se encontró ningún signo de violencia visible”, Ricardo Romero, director de Fiscalía de Medellín.

Agregó que aunque no hay una denuncia formal, la Fiscalía abrió una noticia criminal y dispuso de un grupo elite para investigar quiénes serían los responsables del asesinato: ”Estamos en este momento recogiendo material probatorio importante para la investigación”, concluyó Romero.

