EPM aumenta caravanas para llegar a Ituango tras derrumbe en la vía

Empresas Públicas de Medellín informó que contratistas trabajan con maquinaria amarilla para despejar el derrumbe producto del desbordamiento de tres quebradas en la zona “El Bombillo”, en los alrededores de las obras de la hidroeléctrica.

Aun no se ha determinado el tiempo en que estará cerrada la vía que va a Ituango. A esta hora la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Dapard en Antioquia y EPM adelantan la reunión del Puesto de Mando Unificado para monitorear la represa.

Mientras tanto, los transportadores de carga que van a Ituango mantienen la protesta pacífica por las pérdidas que para ellos deja la contingencia en la obra.

EPM aclaró mediante un comunicado que el deslizamiento no afecta las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico. Las caravanas viales desde y hacia el casco urbano del municipio de Ituango se realizarán a partir de este lunes así:



6:00 a.m.

8:00 a.m.

10:00 a.m.

12:00 m.

2:00 p.m.

4:00 p.m.

6:00 p.m.

8:00 p.m.

En el caso de quienes van de Medellín a Ituango la salida de la caravana es desde la Portería de Chirí y quienes están en sentido contrario el punto de encuentro es en la portería El Bombillo.