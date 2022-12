Escalar edificios en Medellín es muy fácil: ‘hombre araña ruso'

En entrevista con Mañanas Blu, el ‘hombre araña ruso’, Pavel Gogulag, habló sobre su última hazaña en un edificio de Medellín. Relató que no tuvo ninguna dificultad para ascender los 12 pisos de la sede principal de Bancolombia, incluso, no utilizó calzado especial, pues lo hizo de crocs.



Gogulag expresó que disfruta de este tipo de aventuras extremas, donde suele burlar la seguridad de edificaciones y por eso, cuando llega a la cima normalmente es esperado por agentes de la Policía.



“Todo bien, cuando terminé me esperaba la seguridad y diez personas, estuve hasta las 8:00 de la noche en la Fiscalía”, narró el hombre. Inicialmente, se le imputaría el delito de violación de domicilio, pero luego de análisis de las autoridades y debido a que no se consideró de gravedad su actuación, fue dejado en libertad.

Colombia es su última parada en Latinoamérica, ya ha recorrido como mochilero los otros países de la región y a sus 25 años ha logrado ascender 200 edificios de todo el mundo.



“Elijo 10 minutos antes qué edificio escalar, todo es secreto”, comenta. Nunca se ayuda de cuerdas u otro tipo de elementos porque considera que de esa manera sería muy fácil alcanzar su meta.



El avezado hombre no quiere detenerse, entre sus próximos planes se encuentra escalar el Burj Khalifa en Dubái.

