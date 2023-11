"Estas democratizaciones terminan siendo peligrosas": ingeniero sobre ofrecer parte de EPM en bolsa

Santiago Ortega, ingeniero civil y magister en ingeniería de recursos hidráulicos, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, las implicaciones que podría tener para Empresas Públicas de Medellín (EPM) si llega a ofrecerse parte de la compañía en la bolsa, como está proponiendo el ex ministro de Minas y Energía Diego Mesa.

De acuerdo con el ingeniero Ortega, aunque "la propuesta del ex ministro Mesa de capitalizar y de abrir lo que llaman una democracia accionaria abre un camino muy peligroso y no soluciona del todo el problema de EPM" que, según el propio Ortega y el ex ministro, está relacionado con el Gobierno corporativo de la compañía.

"Empezar con esta democratización termina siendo muy peligroso. Por un lado, porque el el presupuesto de Medellín, la cuarta parte, depende de los ingresos de públicas de Medellín. Medellín es la ciudad que es porque tiene a EPM, pero si esto se empieza a diluir, van a haber intereses que no necesariamente van a ser de las personas de los ciudadanos de Medellín y pueden empezar a crecer más y más y más hasta que simplemente el municipio se quedaría sin esos ingresos", añadió.

Otra cosa que reconoció el ingeniero fue que "en Medellín en los últimos años había gente muy capacitada en la junta" y que "había funcionado bien", pero ahora "sin ese control, cuando llegan situaciones donde ya tenemos unos manejos cuestionables, no sirve una junta que no sea capaz tampoco de hacerle frente al alcalde".

"El Gobierno corporativo tiene un problema y es que es un Gobierno que no es efectivo, porque tenemos un alcalde que nombra una junta directiva y después un alcalde que también nombra un gerente. Entonces la junta directiva, como es nombrada por el mismo que nombró al gerente, no tiene esa fuerza o esa capacidad de decirle al gerente no, usted se está equivocando. No, venga, no haga esto, no tiene capacidad de fiscalizar a un gerente, que es realmente lo que hace", complementó.

Acto seguido, Ortega señaló que, por eso, está "muy de acuerdo con que se necesita una reforma del gobierno corporativo de EPM" y "tener una junta independiente". Sin embargo, dejó clara su posición de que "para defender lo público hay muchísimas herramientas" diferentes a privatizar, pues para él "privatizar empresas públicas para defender la suena muy raro" y es entonces mejor evaluar "qué herramientas te(hay) para defender lo público desde lo público".