Este fenómeno meteorológico complica la operación del aeropuerto en Medellín

Los viajeros con vuelos programados en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín se han encontrado esta semana con cierres de pista, vuelos demorados y cancelados, así como traslados al aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Esto, debido a que el terminal aéreo no puede operar por condiciones climáticas.



Aunque muchos se preguntan por qué en otros lugares del país, e incluso del mundo, el clima es más complejo y de todas maneras los aeropuertos operan, en el caso de Medellín la explicación es técnica y natural.



El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín es un aeropuerto netamente visual, es decir, el piloto debe ver la ruta de despegue o aterrizaje para poder operar.



“Hay aeropuertos instrumentales y visuales. En los primeros no importan el clima, en los segundos, como en el caso del Olaya Herrera se trabaja con la salida y puesta del sol. Por eso operamos 12 horas diarias”, explicó Jorge Hugo Duarte, gerente del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.



El gerente además explica que “la operatividad depende de la visual, la luz y los mínimos meterológicos”.



Esos mínimos dependen de que el techo, que es la capa de nubes o neblina, esté por encima de 300 metros sobre la pista y que se vea hacia el norte y el sur mínimo 5.000 metros longitudinalmente. Algo así como que desde el aeropuerto se vea el cerro El Volador.



Si alguna de esas condiciones no se cumple, el aeropuerto se debe cerrar.



“Eso es lo que ha pasado estos días. Las condiciones que tiene la ciudad no permiten que haya seguridad para que los vuelos visuales se puedan llevar a cabo. Depende entonces de la mejora de las condiciones meteorológicas y condiciones de visibilidad para que entremos en operaciones”, dijo Duarte.



Adicionalmente, la pista del aeropuerto en Medellín está en medio de la montaña. “Sin la visibilidad necesaria, tenemos riesgos de emergencias con los accidentes geográficos y las construcciones que están muy cerca de la pista”, agregó el gerente.



Este es el segundo periodo del año con invierno en Medellín. La baja nubosidad seguirá presente y esto tendrá operaciones complejas en el aeropuerto, que por estos días pasa constantemente de estar operando a cerrar la pista, en solo cuestión de minutos. Se trata de un fenómeno natural que nadie puede controlar.