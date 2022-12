Exempleados de EPM piden mesura en venta de activos de la empresa

Empresas Públicas de Medellín recibió el respaldo de 214 exfuncionarios, entre exgerentes, administrativos y operarios, quienes por primera vez se pronunciaron sobre la situación de Hidroituango.



A través de una carta dirigida a la opinión pública, los exempleados respaldaron a la empresa, lamentaron que el panorama actual de la obra esté enmarcado en discusiones que califican de poco favorables y hacen un llamado a la prudencia en la venta de activos.



La carta es el resultado de varias tertulias de quienes trabajaron en EPM y se reunieron alrededor de la contingencia de Hidroituango y aunque la iniciativa fue de cinco personas, con el tiempo, incluso, exgerentes como Federico Restrepo o Juan Felipe Gaviria, firmaron la misiva.



Según César Alberto Tobón, exdirector de control interno, les preocupa la poca unión y las crecientes discusiones entre los involucrados. “Nos parece que eso le genera mucho daño a la empresa, a todos nos dejó marcados y todos aportamos con mucho desinterés porque ha sido una empresa ejemplar que hoy vemos con mucho riesgo, precisamente por estos manejos y por otros riesgos externas”, dijo.



Los exfuncionarios exhortan a EPM y al Concejo de Medellín a no tomar decisiones apresuradas con la venta de los activos, pues aseguran que no es prudente vender bajo urgencia o presión.

Lea además: Fiscalía se toma esta semana oficinas de EPM en investigación de Hidroituango



“Es claro que cuando uno tiene problemas tiene que recurrir a sus activos para tratar de encontrar ahí medidas claras de solución, pero nosotros creemos a que no hay que correr, o que de manera acelerada en el debate en el Concejo se estén tramitando autorizaciones cuando todavía no está claro ni siquiera el panorama en el cual esas soluciones serían aplicables”, sentenció Tobón.



Los expempleados también invitan al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia a reconocer la realidad financiera luego de la crisis.



La carta de apoyo de los exfuncionarios a EPM se da en medio de la inspección de la Fiscalía a la sede de la empresa en el Edificio Inteligente y en medio de la radicación de moción de censura contra el gerente del Idea, Mauricio Tobón, quien no asistió al debate de control político sobre Hidroituango citado este lunes en la Asamblea de Antioquia.

