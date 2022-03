Gilinski logra dos puestos en junta de Sura y reitera su posición de querer ayudar a la compañía

Tras una semana de asambleas de accionistas del Grupo Empresarial Antioqueño quedó en firme que los Gilinski lograron cuatro puestos en las juntas directivas de las empresas de las que ya son accionistas importantes.

La más reciente fue la de Grupo Argos donde se informó que, en 2021, cerró con ingresos consolidados de $24.8 billones y una utilidad neta consolidada de $1.5 billones.

Publicidad

En el espacio también fue elegida la junta directiva que estará vigente hasta marzo de 2025; está quedó conformada de la siguiente manera: como miembros patrimoniales, Jorge Mario Velásquez, de Grupo Argos; Alejandro Piedrahita, Carlos Ignacio Gallego, de Nutresa, y Gabriel Gilinski.

Por otra parte, los integrantes independientes son Jaime Bermúdez, María Carolina Uribe y José Luis Suárez, este último, fue propuesto por los Gilinski.

La aprobación de un pago de dividendo de COP 784 por acción y la elección de la Junta Directiva 2022 - 2024, son algunas de las noticias que dejó la Asamblea General de Accionistas de Grupo SURA.



Conoce los detalles 👉 https://t.co/kWKiLJm2lZ — Grupo SURA (@GRUPOSURA) March 25, 2022

Con esto, la familia de banqueros alcanza dos puestos en la junta de Sura, de la cual tienen el 30.1% de las acciones y se suman a los dos ganados el pasado martes en la junta directiva del grupo Nutresa.

Publicidad

Sin bien estas jornadas se han dado en un tono de cordialidad, teniendo en cuenta las diferencias anteriores por las ofertas públicas de adquisición, hubo un detalle que no pasó desapercibido este viernes.

Y es que durante la consideración de una reforma a los estatutos de Sura, que buscaba modificar el tiempo en que los accionistas tendrían disponible para acceder a la información de la empresa, pasando de 15 a 5, Jaime Gilinski manifestó su desacuerdo.

Publicidad

“No es conveniente para los accionistas minoritarios, expresamente para los fondos internacionales que no tienen la capacidad de estar aquí en cinco días, no es conveniente, así que personalmente no votamos a favor de esa resolución”, aseveró Gilinski.

No obstante, dicha consideración fue aprobada por la asamblea. Así mismo, al igual que ocurrió en Nutresa, al cierre del encuentro Jaime Gilinski volvió a tomar la palabra para reiterar su posición de ayudar al crecimiento de la compañía.

“No hubiera hecho una inversión de la magnitud de la que hicimos sino tuviéramos confianza en esta empresa. Es confianza en Colombia, que es lo más necesita el país en este momento (...) el propósito ahora es ayudar a empujar a que continúe con todos los éxitos”, insistió.

Además, esta vez aprovechó para enumerar algunos de las metas que él proyecta para el grupo

Publicidad

“Primero, que el año entrante entregue muchos más dividendos a los accionistas y que siga aportando al desarrollo social en Medellín, Antioquia y en los países donde hace presencia. Segundo, reducir endeudamiento, si los intereses siguen subiendo, las compañías deben bajar las deudas para fortalecer los ingresos”, expuso Gilinski.

Ante esto, Gonzalo Pérez, presidente de grupo Sura, en un espacio posterior, dijo que por ahora es coincidente desde las directivas con los Gilinski con las posturas en materia de ideas y proyectos dados a conocer.

Publicidad

Escuche más noticias: