Graban a pareja paseando desnuda sobre un caballo por las calles de Urrao, Antioquia

El portal de noticias antioqueño Ant Noticias publicó un video en su cuenta en YouTube en el que muestra a un hombre y una mujer montando a caballo.



Según la publicación, el suceso habría ocurrido recientemente en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia.



Aunque el portal publicó el video este sábado, no especifica la fecha exacta en que fue grabado.



En el video se ve cuando el hombre desnudo se baja y la mujer pide a alguien que guíe el caballo.



“Yo necesito de alguien que me lo controle. A mí me gusta la adrenalina”, dice la mujer, en aparente estado de embriaguez.



Fueron varios los que aprovecharon para tomarse fotos con la mujer desnuda y grabar videos del poco común hecho.