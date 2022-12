Habría sectores interesados en sabotear el Plebiscito por la Paz: Cristo

"Me parece grave y ojalá tomen todas las precauciones para garantizar que no se presente ningún hecho de esta naturaleza”, expresó el ministro del Interior.



Cristo indicó que no se descarta que haya sectores o personas con ganas de perjudicar la jornada democrática donde los ciudadanos definirán con su voto, el próximo 2 de octubre, si avalan o no los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en La Habana .



“Esto lo que evidencia es que puede haber sectores o personas interesados en sabotear este proceso democrático de este domingo que se ha venido cumpliendo plenamente con garantías para todos los sectores", señaló.



El ministro manifestó que el Gobierno Nacional dará todas las garantías necesarias para que se lleve a cabo con normalidad la refrendación de los acuerdos suscritos con las Farc.



-Las Farc tendrían aproximadamente 5.700 integrantes, según la más reciente información de inteligencia militar.

-Una dura advertencia lanzó el gobierno a las Farc. El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, dijo que el miliciano que no se acoja al proceso de paz, deberá atenerse a las consecuencias.

-El sector asegurador le pidió al Gobierno que presente con urgencia una reforma pensional para garantizar el financiamiento de las mesadas de los jubilados.

-Las autoridades declararon la alerta máxima por cuenta de un fuerte vendaval en Villavicencio. Se reportan varios daños materiales en algunos sectores de la ciudad.

-El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo bipartidista para eliminar los efectos de un veto promulgado por el presidente Barack Obama, quien quería impedir que ciudadanos de su país pudieran demandar a Arabia Saudita por hechos relacionados con los ataques del 9/11.

-3 colombianos fueron titulares hoy en los encuentros de la Liga de Campeones. El arquero de la selección Colombia, David Ospina, tuvo una actuación destacada.

-Bogotá no está preparada para un terremoto, advirtió la Cruz Roja tras un simulacro de un terremoto de 7.0 grados en la escala de Richter.

-Desde el concejo de Bogotá denunciaron la falta de baños públicos que hay en la ciudad. En la capital hay un baño por cada 333 mil habitantes.