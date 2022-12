Investigan veracidad de panfleto que amenaza a conductores de Uber y Cabify

“Uberianos cojan sus carros y déjenlos de particulares o se los destruiremos y no se responderá por ocupantes usuarios y conductores afectados en estas acciones”, eso es lo que advierte el pasquín que está circulando por WhatsApp.



Aunque en Medellín y el Valle de Aburrá no se han registrado agresiones físicas ni a vehículos, algunos conductores de Uber temen por su seguridad y le pidieron nuevamente al Gobierno adoptar medidas urgentes, antes de que se inicie una cacería de conductores de estas plataformas.



Ya un grupo de investigación de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá investiga la veracidad del panfleto, el cual fue rechazado por Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín.



Frente a la amenaza, algunos gremios de taxistas como Alianza Amarilla rechazaron las intimidaciones y dijeron no conocer de donde provenían las advertencias.