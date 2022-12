Juez prohíbe usar el Metro de Medellín a un hombre procesado por hurto

La condena fue impuesta a un hombre de 31 años que no podrá volver a utilizar el Metro de Medellín porque fue capturado en una de las estaciones del sistema, señalado por otro usuario de haberle robado el celular.



Según la Fiscalía, el victimario después de ser capturado por las autoridades, “ofreció 300 mil pesos y el celular robado para que no interpusieran acciones legales en su contra”.



Mientras transcurre la investigación, el juez de control de garantías no envió al detenido a la cárcel. Sin embargo, le impuso detención domiciliaria sin derecho a usar el sistema de transporte masivo durante el tiempo que avance la investigación.



La Fiscalía también aclaró que el imputado de hurto calificado y agravado tiene otras investigaciones en su contra por el mismo delito, incluso, en Barranquilla.



El Metro de Medellín confirmó que no se pronunciará sobre el caso hasta que no reciba una notificación del ente judicial.