La niña de 9 años durante su audición en el concurso America’s got Talent interpretó ‘My Heart Will Go On’, de Celine Dion y banda sonora de la película Titanic en 1997.



Los padres y la hermana de la menor, quien curiosamente se llama Celine, dejaron ver su emoción durante la presentación de la niña que sorprendió a los jurados.



Gracias a su poderosa voz, la mini Celine Dion pasó a la siguiente ronda del concurso en su temporada número doce.

