Las acciones de EPM no se venden, nos pueden pintar el negocio más bonito y no va a pasar: Quintero

En entrevista con Mañanas BLU, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, reveló que continuará con el tribunal de arbitramento y no aceptará el pago en efectivo de acciones de EPM , en respuesta que en las últimas semanas le hizo la compañía.

Suarez insistió en que esa es su postura y que insistirá en ella. Añadió que la mejor ruta para avanzar es activar el tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio, en vista de que no hay avances.

Eso es un tema que siempre ha estado sobre la mesa de manera clara y transparente, creemos entonces que la mejor ruta para avanzar es activar el tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio, un tribunal de arbitramento que hemos suspendido desde el 16 de octubre del año pasado y que en vista de que no hay avance en múltiples reuniones de trabajo que hemos tenido, es la ruta que creemos que debemos abordar señaló Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia.

El gobernador explicó que el tribunal de arbitramento, suspendido desde octubre del año pasado, resolverá el litigio que hay entre la sociedad Hidroituango y EPM por el incumplimiento de algunos de los hitos del contrato Boomt que se firmó.

Suárez manifestó que no acepta el pago en efectivo porque considera que el patrimonio de la sociedad Hidroituango se meta completo en EPM y que la Gobernación sea socia minoritaria de EPM.

Por su parte el alcalde de Medellín y presidente de la Junta EPM, reiteró que la empresa no está en venta.

“Las acciones de EPM no están en venta, no vamos a vender a EPM, nos pueden pintar el negocio más bonito del mundo y si es a cambio de acciones de EPM no va a pasar” señaló el alcalde de Medellín Daniel Quintero.

Frente a la propuesta de La Gobernación de Antioquia, que junto con el Idea es accionista mayoritario en la Sociedad Hidroituango, estaría dispuesta a vender su participación global en ese proyecto a Empresas Públicas de Medellín a cambio de una participación directa del ente territorial en la empresa de servicios públicos.

El alcalde de Medellín indicó que avanzan en ese negocio propuesto pero no con esa forma de pago.

A propósito de EPM, el Concejo de Medellín empezó el estudio de solicitud de enajenación de acciones de EPM en UNE e Invertelco para reorientar los recursos obtenidos a iniciativas que gestiona directamente e integran su portafolio de negocios, para cumplir efectivamente con los compromisos adquiridos en el Plan de Inversiones 2021 - 2023 por valor de 11,2 billones de pesos.

El Plan de Inversiones de EPM incluye las obras para concluir el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en el que la Empresa debe hacer inversiones adicionales por 2,1 billones de pesos, lo que incrementa la inversión total del Proyecto a 18,3 billones de pesos.

El Concejo de Medellín estudiará la propuesta durante las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo en este mes de agosto.