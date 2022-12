Líderes de Belén de Bajirá dicen que IGAC “engavetó” documentos de traslado a Chocó

Líderes de Belén de Bajirá denuncian que la nueva administración del Instituto Agustín Codazzi habría engavetado los respectivos documentos sobre límites y trámites de traslado de este corregimiento a tierra chocoana.



Según el líder Henry Chaverra, el anterior Gobierno había publicado un mapa donde se observaba que esa población hacía parte de Chocó, pero ahora el IGAC estaría ocultando dichos planos por orden de la nueva directora, supuestamente, para favorecer al departamento de Antioquia.



“Vamos a ver la posibilidad de qué podemos hacer a nivel internacional porque no puede ser que este sea el trato que nos merezcamos. Hoy Belén de Bajirá tiene dos colegios: uno por Antioquia y uno por Chocó, los dos centros de salud y dos inspecciones. Está demostrado que el territorio le corresponde al departamento del Chocó”, dijo Chaverra.

De acuerdo con un funcionario del IGAC, los mapas no se encuentran impresos porque están en formato digital.



“Los mapas impresos como de pronto los solicitaron no es que no estuviesen para la venta, sino que nunca se mandaron a hacer por imprenta debido a que fueron montados en la página web de manera gratuita”, dijo a Noticias Caracol César Augusto Boxiga, quien trabaja en la jefatura de la oficina de difusión del Instituto Agustín Codazzi.

