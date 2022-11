Ligas deportivas deberán desocupar sedes alquiladas por el Inder Medellín

Preocupadas se encuentran algunas ligas deportivas en Medellín por cuenta de una circular que les entregó el Inder Medellín, en la cual les solicita entregar sedes administrativas, en caso de no cumplir con nuevos requisitos contemplados en el Decreto 092 de 2017.



Damián Pérez, presidente de la Liga de Ajedrez, manifestó que no entienden la solicitud que podría afectar a 1.000 deportistas, que acuden a la sede que por 10 años ha funcionado en el sector Estadio.



Para el Instituto de Recreación y Deporte la circular no es más que una notificación para el cumplimiento de una norma nacional, en la cual se exigen nuevos trámites para ocupar espacios de propiedad del municipio de Medellín como oficinas, explicó Juan David Valderrama, director del Inder.



Desde la administración aclararon que por la directriz no se afectará el uso de escenarios deportivos. Además, indicaron que cada Liga podrá cumplir con los nuevos requisitos, antes de concluir el convenio de asociación, para así evitar la entrega de los espacios físicos.

Recordá que en esta semana nuestros escenarios estarán abiertos para vos pic.twitter.com/11s4x06eyQ — INDER Medellín (@INDERMEDELLIN) April 10, 2017

Publicidad