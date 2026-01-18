Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha consolidado como una referencia diaria para miles de jugadores que, cada noche, consultan los resultados con la expectativa de confirmar si la suerte les sonrió.

La regularidad de sus sorteos y una mecánica fácil de comprender han sido determinantes para mantener un alto nivel de seguimiento en distintas regiones del país. Tanto apostadores habituales como jugadores ocasionales revisan de forma constante los números ganadores, posicionando al Sinuano Noche entre los juegos de azar más consultados en Colombia.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, domingo 18 de enero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada del domingo 18 de enero de 2025, una fecha seguida de cerca por los participantes habituales del chance.



El resultado oficial fue el siguiente: XXXX.



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El atractivo del Sinuano Noche radica en el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de personas con distintos presupuestos, lo que lo convierte en una opción cercana y popular dentro del panorama del chance.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante con la inclusión de la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Este cambio se integró sin modificar la estructura clásica del juego, facilitando la adaptación tanto de jugadores frecuentes como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y oportuna. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la confianza del público en este sorteo nocturno.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para ajustarse a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:

