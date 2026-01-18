Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a una propuesta que combina la selección de números con los signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología ha despertado el interés de miles de personas que, cada noche, revisan los resultados del chance con la expectativa de que la suerte y los astros estén de su lado.

La transmisión en vivo del sorteo refuerza la transparencia del proceso y permite a los jugadores seguir su desarrollo en tiempo real, un aspecto clave para quienes consultan de forma constante los resultados oficiales del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy domingo 18 de enero de 2026

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al domingo 18 de enero de 2026, dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores. Este fue el resultado: XXXX.



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que facilita una participación continua a lo largo de la semana. Los horarios oficiales establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación permite a los participantes organizar sus apuestas y consultar los resultados de acuerdo con su rutina diaria, consolidando al Super Astro Luna como una referencia habitual dentro del calendario del chance en Colombia.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y flexible, lo que lo hace atractivo para diferentes perfiles de jugadores. Para participar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal.

Activar de manera opcional la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica permite jugar de forma recreativa o aplicar una estrategia específica, según las preferencias de cada persona que consulta los resultados del chance nocturno.



¿Dónde apostar al Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país. Esta medida garantiza un proceso seguro, confiable y transparente, tanto en la compra de las apuestas como en la validación de los premios.



Requisitos para cobrar un premio

El procedimiento para cobrar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar:

