"Lista: ¡Oiga! es con usted", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

En nuestro cuarto día de la semana de las listas para el 2017, demos una mirada a esos asuntos de los que se habla todos los días en las cafeterías y corrillos. Temas de los que todos opinamos pero a la hora de hacer algo… miramos hacia los lados, como si no fuera con nosotros.

El lunes hablamos de la lista de los animales que están en vía de extinción; el martes, de la lista de vidas humanas que se han salvado y se salvarán gracias al proceso de paz; ayer, hicimos la lista con los productos que subirán y que quedarán estables en la canasta familiar.

Hoy, la lista es de los asuntos que no dan espera, aquellos que demandan nuestra acción inmediata:

1. Reciclar. Las canecas de colores no son un adorno. Separar y clasificar desechos para reciclar es cuidar el entorno de las generaciones venideras. Generaciones de personas y de los demás seres vivos.

2. Ahorrar agua. Ahorrar electricidad. Ya no solo se trata de rebajar la cuenta de los servicios, se trata de pensar en el futuro.

3. Vigilar y controlar a los políticos. Ser ciudadano es mucho más que cargar una cédula. Esos que votaron a favor de la reforma tributaria son los mismos que subimos a las urnas con nuestros votos. Ese que golpeó a su guardaespaldas, pronto buscará nuestros votos.

4. Movilizarse por la ciudad de formas no contaminantes, de bajo impacto con el ambiente, tratar de hacerlo paulatinamente. No solo la calidad del aire de Medellín lo exige, son las mismas vías de la ciudad que se mantienen colapsadas.

5. Sembrar en casa. La más mínima huerta casera no solo nos permite ver crecer y nos acerca a la tierra; nos ofrece frutos orgánicos y, poco a poco, si aprendamos a hacerlo bien, puede incidir en la economía del hogar.

6. Leer libros de literatura: permitir que un objeto aparentemente inanimado como un libro nos transporte a otros mundos, nos permita vivir en la piel de otros, nos cuente historias que nos alejen de la realidad que a veces es tan dura.

7. No ceder a las trampas de la publicidad ni a esa tentación, tan paisa, de comprar las cosas por baratas y no porque en realidad las necesitemos. Los chinos son expertos en producir barato y ordinario, nadie como ellos para llenar el mundo de basura perecedera. En resumen: no gastar dinero en idioteces.

8. Recordar lo lindo que es hacer silencio.