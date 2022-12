Llevamos tiempo agachándole la cabeza a los malos: presidenta del Concejo de Caldas

, presidenta del Concejo de Caldas y

8 concejales más denunciaron amenazas en su contra.

La presidenta aseguró que recibió llamadas a su teléfono fijo, luego que un grupo de concejales le negara unas facultades especiales en materia de contratación y manejo de recursos públicos al alcalde del municipio, Carlos Eduardo Durán.

En la sesión del miércoles se retomó el tema en sesión y la mujer se dirigió a quienes la llamaron a su casa para amenazarla. El video comenzó a circular en redes sociales y se hizo viral.

“A los que me vean y a los que me escuchen, me voy hasta las últimas consecuencias. Me matan o los mato”, señaló Gloria Calle en la grabación.

La concejala accedió a hablar con BLU Radio para contar su versión de los hechos y aseguró que se sintió agredida, pero reconoció que las palabras que utilizó no eran las correctas.

“Yo me refería a las personas que nos han amedrentado y amenazado por las redes. Soy una mujer de paz, pero me lleno de fuerza para defender los derechos del pueblo de Caldas”, señaló la concejala.

También afirmó que a otros compañeros también los amenazan reiteradamente y no se piensa dejar amedrentar.

“En este país mueren líderes a diario y no sucede nada. Que no crean que tengo miedo, me duelen esas palabras y si tengo que pedir disculpas pues las pido, pero soy una mujer recia y no puedo permitir más esto, llevamos mucho tiempo agachándole la cabeza a los malos”, añadió.

Finalmente, manifiesta que aún no hay claridad de quién o quiénes están detrás de las amenazas, pero todo se da a raíz de que se le niegan facultades al mandatario local.

