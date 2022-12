Mal estado de vías alternas preocupa a transportadores que viajan a la costa

Ya se cumplen 26 días del cierre total preventivo de la vía a la Costa Atlántica entre los municipios de Yarumal y Caucasia por la alerta roja en Hidroituango.



El ministerio de Transporte habilitó como vía alterna el paso por el Magdalena Medio, pero, según Felipe Muñoz, director de Gestión Gremial de la Asociación de Transportadores de Carga, esa vía es muy angosta y no es óptima para el paso de buses y de camiones.



“A los generadores de carga no nos están reconociendo sobrecostos y nos está tocando asumir esa emergencia también”, asegura Muñoz.

Decenas de toneladas de productos como café, maíz, soya y materias primas para la industria que diariamente salían de Antioquia por el Bajo Cauca han tenido que ser despechadas por Puerto Berrío, representando congestión y pérdidas que ascienden a un millón de pesos por vehículo.



“La vía no tiene iluminación nocturna, no está demarcada, tiene varios derrumbes que no han sido atendidos, muy angosta, se han generado trancones de horas entre dos municipios”, explica.



Hasta 7 horas más están tardando los conductores en llegar a la costa por la vía del Magdalena Medio y hacen un llamado al Ministerio de Transporte a tener en cuenta la seguridad vial pues en estas rutas tan largas puede generar un riesgo para la vida de los conductores.