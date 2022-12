Malestar entre estudiantes por falta de pago del fondo Sapiencia en Medellín

Son por lo menos 1200 los estudiantes de pregrados de la ciudad, quienes aseguran que están en aprietos económicos debido a que se han tenido que endeudar para poder tener pasajes y dinero para sacar las copias o comprar los elementos necesarios en cada clase.



Alejandra Vélez, estudiante de décimo semestre de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, afirma que no es la primera vez que el sostenimiento por valor de un millón 800 mil pesos no les llega en el plazo prometido por Sapiencia y el banco.



Blu radio intentó comunicarse con la directora de Sapiencia pero no fue posible. La entidad, a través de un comunicado, aseguró que los estudiantes de ocho convocatorias recibieron su dinero la semana anterior y que los beneficiarios de las otras 12 convocatorias recibirán su dinero antes de finalizar el mes de septiembre.



