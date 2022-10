Más de 2.000 animales han sido rescatados este año de abandono y maltrato en Medellín

Más de 2.000 animales han sido rescatados de abandono y maltrato en Medellín durante lo que va corrido del año, según informó la Secretaria de Medio de la ciudad.

Según señalaron desde la entindad, hay preocupación porque, si bien la situación no es nueva, este a{o han sido rescatados 2.013 animales domésticos de las calles, en estado de abandono o maltrato por los que fueron sus cuidadores.

Cuánto perros han sido rescatados de abandono en Medellín.

Además, según este ente, 1.113 son caninos y 900 son felinos y algunos de ellos son rescatados por criaderos o personas independientes que los adoptan, a diferencia de la Perla, que como se sabe, es la organización oficial que se encarga de la adopción en Medellín.

Cuando llegan allí, los animales reciben atención médico veterinaria, vacunación, implantación de microchip y esterilización para luego entregarlos a los procesos de adopción.

De acuerdo a lo anterior, el animalista Camilo Valencia explicó desde su experiencia el porqué suceden, en su mayoría, los casos de abandono y maltrato de animales en la sociedad.

"Mientras en Colombia los animales sigan siendo considerados a través de la ley como cosas y no como animales sintientes y no se regulen los criaderos, sean legales o ilegales, hay mucho de la cultura de la gente que no va a entender que es tener un animal compañero", manifestó.

Cuántos animales han sido adoptados este año en Medelllín.

Según la secretaria, este año también van 809 animales adoptados por familias y 10.000 esterilizaciones por medio de cirugías gratuitas de control de natalidad de caninos y felinos con familias de los estratos 1, 2 y 3, esto por medio de La Perla.

