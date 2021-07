Me intentó besar y lo rechacé: una de las víctimas de supuesto acoso de joven del Centro Democrático

Por lo menos cinco personas han denunciado ante el Partido Centro Democrático presunto acoso sexual por parte de quien, hasta hace un poco más de un mes, era el coordinador de juventudes en Antioquia, Juan David Mosquera, de 24 años.

El joven Mosquera es considerado cercano a la casa política del exministro Fabio Valencia Cossio, que es uno de los más importantes líderes del partido en Antioquia.

Él se ganó la confianza del partido Centro Democrático y fue nombrado coordinador de juventudes para el departamento, pero era uno de los que siempre lideraba los eventos del partido en la región y acompañaba las visitas y reuniones con los políticos representativos como el propio presidente Iván Duque y el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

BLU Radio conversó con algunas de las víctimas quienes denunciaron esos momentos: “eso no empezaba de una, sino que primero eran comentarios, indirectas, pero luego me cogió por la fuerza, que le diera un beso, me rogó que se lo diera, yo lo rechacé y por eso me retiraron del partido, por las influencias de él, varias personas me dejaron de hablar”.

Aseguró que a por lo menos cinco personas les pasó lo mismo, por lo que decidieron interponer una queja ante las directivas del Centro Democrático.

Otra de las víctimas señaló que las situaciones eran más incómodas cuando había licor de por medio debido a que, aprovechando su rol e influencia en el partido, tocaba a algunos de los militantes que estaban en la reunión.

Publicidad

“Cuando tomaba era más insistente en esos temas, se acercaba a ti como si fuera a darte un beso, hablaba tan cerca que uno tenía que retirarse. Él incluso decía tienen que ser leales a mí para que les vaya bien”, contó.

El Centro Democrático, al conocer cada vez más testimonios, tomó la decisión en una circular interna de suspenderlo durante 18 meses.

Igualmente, tenía un contrato como asesor del concejal de Medellín Sebastián López Valencia, vicepresidente primero, que trabajó con él desde enero del año pasado y que, según el corporado, se ha destacado como una persona seria.

Al concejal le tomó por sorpresa las denuncias e informó que Juan David Mosquera le presentó una carta donde se apartó del cargo de asesor para defenderse por fuera del Concejo de Medellín.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Centro Democrático frente a estas denuncias de militantes del partido de presunto acoso sexual.

¿Qué responde Juan David Mosquera?

Publicidad

Al conocer las denuncias, Juan David Mosquera, aseguró, en diálogo con BLU Radio, que está totalmente sorprendido de las acusaciones en su contra, aseguró que no son ciertas y que espera que el Centro Democrático avance en las investigaciones.

“Es un proceso que se está haciendo al interior del partido, del cual yo me he sentido vulnerado en el debido proceso ya que hasta ahora se me notificó y nosotros apelamos una medida cautelar que se me hizo, una medida cautelar que al apelar estábamos a la espera de la respuesta, pero se difundió en redes y creemos que se nos ha violado el debido proceso”, afirmó.

Fue enfático en señalar que hasta ahora no tiene ninguna denuncia penal en su contra: “invito a todas las personas que tengan conocimiento de una acción delictiva mía a acudir ante el ente acusatorio a instaurar una denuncia, soy partidario de una justicia independiente de quien se perjudique, es mi invitación”.

Agregó que: “yo me sorprendí mucho cuando me di cuenta, cuando me llaman el veedor del partido y me dice que hay una denuncia en contra mía, y me da nombres de las personas yo le dije veedor yo estuve hace 8 días con esas personas en Cartagena no entiendo porque dicen que supuestamente yo tuve un acoso contra ellos, si yo los acosaba por qué estuvieron conmigo en un evento en Cartagena y ojalá investigue la veeduría prontamente”.

Además, Juan David negó que haya acercamientos, insinuaciones o tocamientos con los militantes que lo denuncian.

“Es totalmente falso, sobre todo porque no entiendo por qué lo dicen, si tienen pruebas de ellos, los invito a que procedan ante las instancias de la Fiscalía y hagan las respectivas denuncias”, puntualizó