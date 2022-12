“Me matan o los mato”: la respuesta de concejala de Caldas ante amenazas

En un video que ya es viral en redes sociales, la presidenta del Concejo de Caldas, Gloria Amparo Calle, desde la corporación y de manera vehemente se refiere a quienes desde inicios del mes de julio la estarían amenazando de muerte y cuestionando su labor como funcionaria.



“A los que me vean y a los que me escuchen y me voy hasta las últimas consecuencias: me matan o los mato, así de sencillo”, dijo.



La declaración fue hecha por la concejala en la sesión de este miércoles en la mañana y, según ella, no pretende hacerle daño a nadie, solo defenderse.



Junto a la presidenta del Concejo, otros siete concejales habían denunciado amenazas en su contra, que ellos mismos relacionan con su voto negativo en un debate realizado el 17 julio para aprobar la propuesta de extender por cuatro meses las facultades especiales para que el alcalde Carlos Durán le dé celeridad a proyectos que aún no han sido ejecutados.

Sobre estas intimidaciones, el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Rodríguez, manifestó que ya avanzan las investigaciones.



Gloria Amparo Calle lleva 16 años en el Concejo de Caldas y recientemente fue reconocida como una de las mejores concejalas de Antioquia.

