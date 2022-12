Mineros de Antioquia buscan trabajar sin usar mercurio

Cambiando los implementos para la explotación aurífera y capacitándose en nuevas metodologías para la explotación, los mineros de Antioquia ya inician un proceso para dejar de usar el mercurio desde el próximo año, como lo plantea la ley, para prevenir daños en la salud y el medio ambiente.



Sin embargo, el secretario de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, explicó que el Gobierno no les ha enviado los instrumentos de última tecnología para cambiar los procesos de explotación y en los casos de las pequeñas compañías, que los consiguen por sus propios medios, no les entregan las licencias requeridas para laborar.



Por esto, aseguran que eliminar el mercurio de la labor será una tarea compleja.



El líder gremial explicó que las capacitaciones que se están ofreciendo en municipios como El Bagre y las opciones que les plantean a los mineros aún están a medias. Afirman que es más fácil pensar en darle un mejor uso al mercurio que eliminarlo.



Por ahora los mineros aseguran que no han sentido afectaciones con la ordenanza radicada por el gobernador Luis Pérez, ni la ley 1658 que prohíbe el uso de mercurio, pero están a la expectativa de lo que podría pasar a partir del próximo año si el Gobierno no cumple pronto con lo pactado en temas de tecnología y capacitación.