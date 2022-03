No hay claridad de que Hidroituango entre a operar el 26 de julio: gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria , aseguró que no es posible asegurar, con total seguridad, que Hidroituango empiece su operación el 26 de julio, como anunció la Alcaldía de Medellín.

"Para mí personalmente, lo más importnate, como dueño mayoritrio del proyecto, es que la fecha sea en la que las obras y los estándares de la ingeniería le den una seguridad absoluta al funcionamiento de la hidroeléctrica y a las comunidades alrededor", declaró el mandatario.

Según Aníbal Gaviria, en varias ocasiones se ha requerido información a Hidroituango y a EPM , pero esta no se ha suministrado de forma integral. "No han dado información, pero no todo. Muchas veces hemos tenido que hacer nuestros pronunciamiento sobre la información que se hace pública y no sobre información oficial que nos hayan contestado", agregó.

El gobernador de Antioquia también se pronunció acerca de la emergencias por lluvias en la región del Urabá . El mandatario aseguró que se están dragando los ríos para evitar inundaciones, al mismo tiempo que se refuerzan jarillones para contener las aguas.

"Tenemos 1.789 familas afectadas hasta este domingo en la noche. Estamos en un comité de Gestión del Riesgo con los seis municipios afectados. hubo una lluvia torrencial, con centro ene el muncipio de Apartado, pero afectó el Eje Cafetero", declaró el mandatario.