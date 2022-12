"No incurrimos en fijación de precios ni cartelización empresarial": Cementos Argos

Según la cementera, en la investigación adelantada por la Superintendencia no existieron delaciones, pruebas directas ni tensión alguna entre Argos y sus clientes.



"Argos no comparte y rechaza la decisión de la Superintendencia por cuanto en el curso de la investigación aportó todos los argumentos y pruebas que demuestran que no incurrió ni en paralelismo consciente de precios, ni en cartelización, ni en una práctica contraria a la libre competencia", expuso la compañía.

La compañía finalmente declaró que agotará todos los recursos legales contra la decisión de la Superintendencia con el propósito de demostrar su "correcto proceder", acciones que igualmente Holcim anunció concretar.