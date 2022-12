“No promovemos comida vegetariana”: director de Seguridad Alimentaria de Medellín

Una vez a la semana a partir del próximo año, los niños en los colegios de Medellín no comerán carnes rojas ni embutidos. El menú será reemplazado por otro tipo de proteína, sea derivada de animales (como el huevo) o de origen vegetal.



Así lo explicó Esteban Gallego, director de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín en entrevista con Mañanas Blu. De acuerdo con el funcionario, se está generando desinformación alrededor de esta campaña.



“No es que coman vegetariano; el proyecto se llama Alimentación verde, fue propuesto por el concejal Múnera y no responde solo a restaurantes escolares sino a un tema de cultura ciudadana y educación”, dijo.

La idea, según los imulsores del proyecto, no es promover un estilo de vida vegetariano sino fomentar hábitos nutricionales más equilibrados y saludables.



“No estamos criticando ningún tipo de cultura o práctica, de hecho, el Ministerio acaba de aumentar ingesta de proteína en un 30%. No estamos promoviendo ningún tema de consumo vegano, es una apuesta a una alimentación sana”, sostuvo Gallego.



Frente a la preocupación de padres de familia porque no se suplirían necesidades en la alimentación de los niños, el funcionario aseguró que la oferta de los colegios suple únicamente el 20% de sus requerimientos diarios y explicó que con este nuevo proyecto no habría cambios estructurales, pues el menú de los restaurantes escolares no contempla el consumo de carne todos los días.