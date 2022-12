Paciente de Medimás tuvo que encadenarse para poder lograr un traslado

Quince días llevaba hospitalizada Deisy Tatiana Ospina en la Clínica Saludcoop de la 80 esperando que fuera autorizado su tratamiento para un linfoma, el cual había sido suspendido en marzo debido a la falta de medicamentos no POS.



Pese al complicado estado de salud y las tutelas falladas a su favor, Medimás no le había brindado la atención y el martes, cuando se anunció el cierre de servicios de la clínica, decidió encadenarse debido a que no les ofrecieron solución.



Según ella, esta fue de la única manera que consiguió un traslado al hospital Pablo Tobón Uribe.



Lea también: Ordenan cierre de servicios de IPS que atiende pacientes de Medimás en Medellín



La paciente cuestionó la respuesta que les dio la clínica y aseguró que en los últimos días vio cómo dos pacientes fallecieron debido a que no recibieron tratamientos por falta de medicamentos.



Deisy lleva ocho meses incapacitada y no ha podido regresar a su trabajo en una empresa de seguridad debido a su enfermedad, lo que también le ha dificultado sostener a sus dos hijas.



La paciente reiteró el llamado a las autoridades competentes para que den una solución definitiva a la crisis de la salud y no más pañitos de agua tibia.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad