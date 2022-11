Paul McCartney se presentaría este año en Colombia

Aunque el artista no ha confirmado en su página web las fechas de la gira en América Latina, en redes sociales corre el rumor de que Paul McCartney regresaría a Colombia, específicamente a Medellín, para ofrecer un concierto el próximo 26 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot.



McCartney, de 74 años, se presentará el próximo 5 de julio en el American Airlines Arena de Miami como parte de su gira "One On One tour”, con el que ha recorrido ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón desde el año pasado.



Las entradas para toda la gira se pondrán a la venta al público en general el 29 de abril.

Paul McCartney en Medellín!! — Sir Duvan Alzate (@alzate_duvan) April 25, 2017

Pensaban que el mejor concierto en Medellín había sido la semana pasada, y llega el gran Paul McCartney. — Juan sin miedo (@juanbpalacio14) April 25, 2017

