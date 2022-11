Persiste riesgo de colapso en Hidroituango por emergencia que deja 25 mil evacuados

El último reporte de Gestión del Riesgo señala que la alerta se mantiene en todas las comunidades aledañas.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregó un balance actualizado sobre la situación de Hidroituango.

Ya son 25.234 las personas que han salido de Valdivia, Cáceres y Tarazá por la situación de los últimos días y la alerta de evacuación inmediata que se generó en la mañana de este lunes por un problema con uno de los tubos de la hidroeléctrica. De la misma forma el riesgo de una posible ruptura de la presa está presente.

Carlos Iván Márquez, director general de la UNGRD, dijo, además, que junto a EPM se inició un plan de entrega de recursos que le permitirá a las familias de menos de cinco integrantes acceder a un subsidio de 1.100.000 pesos y para las personas de más de cinco integrantes 1.200.000, con kits de aseo, vajillas y auxilios de transporte.

“Hasta que no cese la situación de riesgo, nosotros no podemos darle la tranquilidad a la gente que esté expuesta. El llamado es a que no se confundan con informaciones que no son oficiales. Desde el miércoles pasado hay un riesgo inminente porque hay agua embalsada en la casa de máquinas que aún genera incertidumbre. Aún se está revisando la erosión de la base y la parte de la presa que tiene que tener el llenado hacia la parte de los 410 metros, pero se han presentado algunas salidas repentinas. Eso puede sacar agua al caudal del río por encima de lo normal. El sábado 12 salieron más de 6.000 metros cúbicos, y eso es grave. La situación todavía no está controlada”, señaló Márquez, quien lleva varios días al frente de la coordinación en los Puestos de Mando Unificado.

El director también agregó que la mayor preocupación es la posibilidad de que 263.000 metros cúbicos se desprendan por el río Cauca y que se rompan algunas salidas que pueden generar impactos fuertes.

Por su parte, el ministro de Ambiente, que logró que una comisión de expertos de la ONU llegara al país para revisar la emergencia, dijo que la cartera rescató de manera preventiva cerca de 10.000 individuos de diferentes especies y se hace un monitoreo sobre el recurso hídrico. El pronóstico es que durante los próximos días continúen las lluvias por lo que hay que tener todas las medidas de prevención frente al río Cauca.

Los expertos estarán en Hidroituango y evaluarán de manera independiente todos los detalles, las causas, y la respuesta a evento.