“Podría ser”: Daniel Quintero admite en Mañanas Blu que buscará la Presidencia de Colombia

En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero admitió que podría aspirar a la Presidencia de la República en 2026. Quintero, quien renunció a su cargo el pasado sábado para apoyar la campaña de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín, dijo que aún no ha tomado una decisión final, pero que está "pensando" en la posibilidad de lanzarse a la carrera presidencial.

“Néstor, para no decirle mentiras, entonces yo mejor le digo, podría ser. Lo que sí le digo es que estamos concentrados en Medellín. La batalla hoy es Medellín. La gente quiere que el programa de computadores que matrícula cero, que la lucha contra la corrupción no sea el fin de un proceso, sino sea el principio de una Medellín que tiene un futuro gigante, que hoy es la tercera mejor ciudad preferida para visitar en el mundo, no estoy exagerando”, dijo Quintero.

Sobre por qué negó anteriormente, en una entrevista en Mañanas Blu , las especulaciones sobre su renuncia como alcalde de Medellín. Quintero respondió que en ese momento las decisiones aún no estaban tomadas definitivamente.

“Lo primero es que no habíamos tomado la decisión en definitiva, es una decisión que se estaba pensando, que se estaba planeando, que se podía tomar”, manifestó.

En la entrevista, también se abordó la impopularidad de Quintero como alcalde de Medellín, según algunas encuestas, que lo ubican con una desaprobación de 61.6 %, de acuerdo con Invamer. Quintero afirmó que la gente en la calle apoya su gestión y mencionó logros como la reducción del desempleo, la disminución de homicidios y la lucha contra la pobreza extrema en la ciudad.

“Según las encuestas de ustedes, pero yo los invito a que me acompañen a la calle. Si fuera tan impopular, no se estarían preocupando tanto. Si fuera tan impopular, ¿por qué tanta preocupación? Entonces, en teoría nos va a ir mal, pero nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien y (Juan Carlos) Upegui va a ser el próximo alcalde, porque la gente en la calle sí sabe cómo es la cosa”, puntualizó.

Respecto sobre sus futuras alianzas políticas y si apoyaría a Gustavo Bolívar en Bogotá, Quintero evitó comprometerse y dijo que en la batalla política en Medellín contra el uribismo y su compromiso con la ciudad.

“En Medellín se está dando la batalla más importante del país, escuchen bien, del país, para que el uribismo no vuelva al poder. Y yo creo que me escucha el país entero, ¿Por qué? Y los dos candidatos principales, incluso Galán es también antiuribista; Bolívar también”, indicó.