Procuraduría pide a Medellín e Itagüí cumplir con proceso de chatarrización

La acción de cumplimiento fue presentada ante un Juez Administrativo del Circuito de Bogotá en contra de Medellín y de Itagüí porque la Procuraduría encontró que estos municipios no han cumplido con su obligación de ejercer control y vigilancia sobre el servicio público de pasajeros.



El objetivo es que los entes territoriales acaten las disposiciones legales frente a la reposición del parque automotor del servicio público de pasajeros, lo que significa un pedido para que cumplan con la chatarrización de los vehículos obsoletos.



El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, recordó que los alcaldes y autoridades municipales deben incluir dentro de las tarifas que se cobren a los usuarios, un porcentaje destinado a la reposición y a la renovación de los vehículos que prestan el servicio de transporte terrestre con más de 20 años.



Según la Procuraduría, en estas ciudades casi el 50% de los buses está en etapa obsoleta, lo que ha contribuido a que se presenten episodios críticos de contaminación atmosférica con aumento del riesgo para la salud.



El secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, manifestó que no ha sido notificado de ninguna acción por parte de la Procuraduría y explicó que adelantan los procesos necesarios frente al tema de la chatarrización.



Blu Radio consultó al alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, y aseguró no haber sido notificado aún del proceso.



