Promotores de revocatoria del alcalde de Medellín reclamarán más de 20.000 firmas inválidas

El Comité Revocatoria presentará este viernes un informe para controvertir las firmas inválidas por la Registraduría para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero y recuperar al menos otras 20.000 rúbricas.

Según los promotores del proceso revocatorio, hay miles de firmas que no fueron válidas sin ninguna justificación y que los mismos firmantes reclaman, pues están seguros que suscribieron sin inconvenientes y con sus datos reales.

Por eso, en cumplimiento de los días de ley, el comité radicará este viernes un informe con pruebas y reclamos para controvertir las más de 250.000 firmas invalidadas por la Registraduría; sobre todo las 14.000 calificadas como registros uniprocedentes, es decir, que habrían sido firmadas por una misma persona.

El concejal de Medellín, Julio González Villa, promotor del comité Pacto por Medellín, señaló que hay varios reclamos ciudadanos para recuperar firmas adicionales a las 133.000 que fueron validadas.

"Yo creo somos capaces de recuperar 20.000 más y eso porque no todo el mundo me ha escrito, solamente voy a reclamar sobre la gente que me ha escrito, pero mire la cantidad de gente, cada día me llegan cientos de solicitudes diciendo cómo es posible que mi firma no esté", indicó Julio González.

También se conoció que el presidente Iván Duque designó al viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Alberto Baena, como alcalde ad hoc de Medellín para este proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero, luego de la renuncia hace dos meses del anterior.

Andrés Rodríguez, otro de los promotores de la revocatoria, sostuvo que es importante la designación porque se requiere que haga una supervisión de la campaña antirrevocatoria de la Alcaldía para que no se haga mal uso de los recursos públicos.

"Si la llegada del nuevo alcalde Ad hoc es para garantizar la imparcialidad en este tema electoral y que no se roben los recursos públicos para hacer una campaña antirrevocatoria, bienvenida, es muy necesaria y muy justa en este momento", señaló Rodríguez.

Así las cosas, el viceministro Baena tomará las decisiones en las que Quintero se declare impedido en medio de este proceso que continuará, pues luego de la radicación de las controversias, antes del 10 de enero la Registraduría tendrá que responder y después el Consejo Nacional Electoral expedirá el certificado que obliga al gobernador de Antioquia a anunciar una fecha para las votaciones, que para aprobar la revocación del mandato requiere mínimo requiere una cantidad de 314.000 votos y que la mitad más uno vote SÍ.

