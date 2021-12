Elecciones a Congreso podrían coincidir con las de revocatoria de Daniel Quintero

Las votaciones para ver si prospera o no la revocatoria del alcalde de Medellín , Daniel Quintero , podrían coincidir con las elecciones a Congreso, según explicó Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria, en diálogo con Mañanas BLU.

"Nosotros calculamos que las elecciones de revocatoria se harán entre la última semana de febrero y la primera o segunda de marzo, podrá coincidir con las parlamentarias, ya dependerá de la decisión del mismo gobernador", señaló Rodríguez.

Estas elecciones deberán ser convocadas por el gobernador, de acuerdo con Andrés Rodríguez, en un plazo máximo de 60 días luego de que la Registraduría entregue el informe técnico final de las firmas recogidas por el movimiento revocatorio tras el recurso de reposición que se espera presente el alcalde Daniel Quintero, que tendrá plazo para ello hasta el próximo viernes, 31 de diciembre.

Lea también

Debido a esos tiempo es que desde el movimiento que busca revocar a Quintero ven viable que estas votaciones puedan coincidir con las elecciones a Congreso.

"Son opciones que consideramos nosotros que son las más lógicas. No hay ninguna ley o resolución que diga que no se puede hacer el mismo día. Ya dependerá del gobernador y de la Registraduría que miren la viabilidad y cuál es la mejor fecha. Yo calculo esas fechas porque es lo que los tiempos me dan", explicó Rodríguez.

Publicidad

Sobre las razones favorables para que coincidan las votaciones de la revocatoria con las elecciones a Congreso, Rodríguez afirmó que, para él, esta opción permitiría optimizar recursos.

Recordemos que en total la Registraduría avaló 133.248 firmas para convocar a votaciones para la revocatoria de Quintero y que para que esta finalmente se dé el sí deberá obtener por lo menos 314.721 votos, algo para lo que Rodríguez se muestra optimista.

“Teníamos seis meses para recoger las firmas y nos demoramos tres meses y medio. Si nos hubiéramos ido los seis meses hubiéramos sacado una cifra aproximada a la que necesitamos", manifestó.

Según Rodríguez, "la ciudadanía está muy cansada del gobierno de Quintero, porque se ha dedicado es a pelear" y por ese motivo se mostró "convencido de que la ciudadanía se va a volcar" a las urnas, "porque están cansados del desgobierno" en Medellín, donde, dijo, "hay una capacidad electoral de 1.9 millones de personas".

Escuche la entrevista completa