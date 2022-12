"¿Qué opina de la gestión del Procurador?", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

"El artículo 126 de la Constitución dice que los funcionarios públicos no pueden nombrar como empleados a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente ni a personas con estos mismos lazos con los funcionarios competentes para intervenir en su designación.



En el año 2013, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia presentaron una demanda ante el Consejo de Estado contra la reelección de Alejandro Ordóñez.

Por esa razón, tres años después, el Consejo de Estado anuló la reelección del procurador.

Antes de ser reelegido, Ordóñez había nombrado a amigos o familiares de 31 senadores (que eran los encargados de elegirlo) y nueve ex senadores; y de magistrados de las altas cortes (a cargo de su nominación), incluyendo consejeros de Estado, magistrados de la Corte Constitucional, magistrados o ex magistrados de la Corte Suprema y de un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

¿Qué opinión le merece la gestión de Alejandro Ordóñez, el procurador cuya reelección ha sido anulada por el Consejo de Estado?".