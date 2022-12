¿Qué pasó con la socavación encontrada en túneles de Hidroituango?

Una de las preguntas que quedó luego del cierre de la compuerta en casa de máquinas en Hidroituango es: ¿qué pasó con la socavación encontrada en el sector de los túneles de captación y que generó el cierre prematuro? Expertos dieron su concepto, mientras EPM analiza el comportamiento de la cavidad detectada a principio de año.

Una semana atrás, la empresa informó que cerca del túnel 2, cerrado hace poco más de 24 horas, había una socavación. Tras el cierre, se confirmó que habría una conexión con el túnel 1 a través de esta cavidad.

“Aquí hay algo positivo si se quiere, si estaban conectados antes, estaban conectados con agua fluyendo, ahora lo que vemos es aire y es menos erosivo que el agua, tiene menos fuerza (...) seguimos en un análisis permanente con el grupo de asesores internacionales que tenemos. Va a estar el lunes en Medellín”, aseguró el gerente de EPM, Jorge Londoño.

La entrada de aire al túnel 2, ya clausurado, estaría presentándose muy cerca de la captación del embalse. Parte del oxígeno que entra junto con el agua por el ducto 1 estaría saliendo por la cavidad y a su vez devolviéndose por el 2.

“No hay ningún socavón o cárcava nueva. Es el mismo que se había presentado previamente, lo que se definió es que si hay conexión entre ambos túneles y lo más probable es por ese socavón”, dijo el director de la UNGRD, Eduardo González.

Este nuevo escenario, según la unidad del riesgo podría, incluso, acelerar el cierre de la compuerta 1. Expertos en Medellín opinaron sobre este fenómeno y su repercusión sobre la casa de máquinas.

“Esto es muy grave porque ya muestra un daño muy grande a la casa de máquinas. Todavía no se sabe qué es. Casa de máquinas es una montaña y nosotros podemos ver es algunas cosas de las perforaciones, los estudios, lo que alcanzamos a ver con los sensores. Hasta que no se entre a casa de máquinas no se puede saber exactamente cuál es el daño y cuánto va a costar arreglarlo”, señaló el ingeniero Santiago Ortega.

Por otro lado, tras la última reunión efectuada en el PMU, las autoridades definieron restablecer el paso de caravanas por la obra y el ingreso al proyecto de empleados, tras la evacuación.

